توفيت الفنانة التركية معزز عبه جي، عن عمر 78 عاما بعد مسيرة طويلة في الغناء الكلاسيكي التركي الذي كانت أبرز نجومه.

وفارقت معزز الحياة مساء أمس (الأربعاء)، والذي صادف يوم عيد ميلادها، بعد معاناة مع مرض في القلب، خلال الفترة الماضية، وخضعت النجمة الراحلة في الأيام الماضية، لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقيم ابنتها الوحيدة.

وولدت الفنانة التركية، في أنقرة في الـ12 من نوفمبر 1947، وعُرفت باسم معزز عند دخولها عالم الغناء، وانضمت إلى إذاعة أنقرة عام 1966، وأصدرت أول أسطوانة لها في 1973.

ولعبت معزز دورا رئيسيا في نشر الموسيقى التركية الكلاسيكية، وظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية وأقامت مئات الحفلات الموسيقية.

ويعد ألبومها الغنائي «فورغون» أو «الحصاد» الذي صدر في 1990، أشهر أعمالها بعدما حقق نسب مبيعات قياسية، وظهرت معزز عبه جي في المسلسل التلفزيوني «سيبيل» عام 1998، وحصلت الفنانة التركية على لقب «فنانة الدولة» من وزارة الثقافة والسياحة في 1998.