توفيت الفنانة التركية معزز عبه جي، عن عمر 78 عاما بعد مسيرة طويلة في الغناء الكلاسيكي التركي الذي كانت أبرز نجومه.
وفارقت معزز الحياة مساء أمس (الأربعاء)، والذي صادف يوم عيد ميلادها، بعد معاناة مع مرض في القلب، خلال الفترة الماضية، وخضعت النجمة الراحلة في الأيام الماضية، لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقيم ابنتها الوحيدة.
وولدت الفنانة التركية، في أنقرة في الـ12 من نوفمبر 1947، وعُرفت باسم معزز عند دخولها عالم الغناء، وانضمت إلى إذاعة أنقرة عام 1966، وأصدرت أول أسطوانة لها في 1973.
ولعبت معزز دورا رئيسيا في نشر الموسيقى التركية الكلاسيكية، وظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية وأقامت مئات الحفلات الموسيقية.
ويعد ألبومها الغنائي «فورغون» أو «الحصاد» الذي صدر في 1990، أشهر أعمالها بعدما حقق نسب مبيعات قياسية، وظهرت معزز عبه جي في المسلسل التلفزيوني «سيبيل» عام 1998، وحصلت الفنانة التركية على لقب «فنانة الدولة» من وزارة الثقافة والسياحة في 1998.
The Turkish artist Mahzun Abacı passed away at the age of 78 after a long career in Turkish classical music, where she was one of its brightest stars.
Mahzun left this life yesterday evening (Wednesday), which coincided with her birthday, after suffering from a heart condition in recent times. The late star underwent surgery in the United States in the past few days, where her only daughter resides.
The Turkish artist was born in Ankara on November 12, 1947, and became known as Mahzun when she entered the world of singing. She joined Ankara Radio in 1966 and released her first record in 1973.
Mahzun played a key role in promoting Turkish classical music, appearing in numerous television programs and holding hundreds of concerts.
Her album "Forgon" or "The Harvest," released in 1990, is considered one of her most famous works after achieving record sales. Mahzun Abacı appeared in the television series "Sibel" in 1998, and the Turkish artist received the title of "State Artist" from the Ministry of Culture and Tourism in 1998.