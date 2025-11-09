علقت الفنانة المصرية مايان السيد على شائعات ارتباطها التي تداولتها مواقع التواصل أخيراً، مؤكدة أنها من وقت دخولها عالم الفن وهي تتعرض لتلك الشائعات.

وقالت في تصريحات إعلامية: «أنا أصلاً طلع عليّا إشاعات كثير من أول ما بدأت، هما عايزين يفرحوا بيا، فـ إن شاء الله يفرحوا بيا يا رب».

وأكدت عدم اهتمامها لمثل هذه الشائعات وتتعامل معها بروح الدعابة، مشيرة إلى أن تركيزها في الوقت الحالي منصب على عملها ومشاريعها الفنية القادمة.

واحتفلت مايان السيد أخيراً بالعرض الخاص لفيلمها الجديد «قصر الباشا» مع النجم أحمد حاتم، بحضور صناع العمل وعدد كبير من نجوم الفن.

وتدور أحداث «قصر الباشا» في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل فندق فاخر، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث المعقدة والتحقيقات التي تكشف أسراراً وشخصيات متعددة، في مزيج يجمع بين الغموض والإثارة والدراما الاجتماعية.

وأكدت المنتجة آلاء لاشين أن العمل يمثل تجربة مختلفة في السوق السينمائية المصرية، إذ يجمع بين الإثارة البوليسية والتناول الاجتماعي الراقي، مشيرة إلى أن الفيلم يقدّم صورة جديدة للنجم أحمد حاتم الذي يجسد دور كاتب روايات بوليسية يجد نفسه فجأة داخل جريمة حقيقية تتقاطع مع خيالاته الأدبية.