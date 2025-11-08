بدأ النجمان نادين نسيب نجيم وظافر العابدين تصوير مشاهدهما في المسلسل الجديد «ممكن» من إخراج أمين درة، تمهيدا لعرضه ضمن السباق الدرامي في رمضان 2026. وشارك المخرج أمين درة أول صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على «إنستغرام»، معلنا رسميا انطلاق تصوير المسلسل.

قصة المسلسل

يُقدم العمل في إطار درامي اجتماعي رومانسي تتخلله أحداث مشوقة وإيقاع مليء بالإثارة، ويتكون من 30 حلقة. في الوقت نفسه، ينتظر ظافر العابدين عرض فيلمه الجديد «السلم والثعبان2» يوم الثلاثاء القادم في دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

أبطال الفيلم

تشارك في الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، حاتم صلاح، إلى جانب ظافر العابدين، والعمل من تأليف أحمد حسني، ومن قصة وإخراج وإنتاج طارق العريان.