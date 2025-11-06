أصدرت المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، حُكماً على امرأة من كاليفورنيا بالسجن لمدة تراوح بين 15 عاماً إلى مدى الحياة، بعد إدانتها بإجراء حقن خاطئة أدت إلى وفاة الممثلة سينديانا سانتانجيلو.

وظهرت سانتانجيلو، في مسلسلات مثل «متزوجون» و«مسرح الجريمة»، وتوفيت عن عمر يناهز 59 عاماً في مارس الماضي بعد وقت قصير من تلقيها حقن السيليكون من آدام.

وصوّتت هيئة المحلفين على إدانة آدام بعد مداولات استمرت أكثر من يوم في 9 أكتوبر، وأمر القاضي سام أوتا باحتجازها دون كفالة ومنعها من محاكمة جديدة قبل النطق بالحكم.

كما أُدينت آدام، البالغة من العمر 55 عاماً، بممارسة الطب دون ترخيص، بعد أن حقنت سانتانجيلو بزيت السيليكون، ما تسبب في انسداد شرياني مميت، بحسب الادعاء الذي استند إلى رسائل متبادلة بين المرأتين، وفق قناة ABC 7.

وادّعى الدفاع أن آدام لم تُجرِ العملية فعلياً، وإنما اقتصر دورها على تقديم استشارة فقط، لكن الأدلة أظهرت العكس.

وأُدينت آدام سابقاً بالقتل غير العمد عام 2024 لإعطائها حقنة سيليكون قاتلة لشابة تُدعى كاريسا راجبول عام 2019، وحُكم على ابنتها أليشيا غالاز أيضا. وقد قضت في تلك القضية بالسجن ثلاث سنوات وأُفرج عنها في الموعد المحدد.