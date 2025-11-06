أصدرت المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، حُكماً على امرأة من كاليفورنيا بالسجن لمدة تراوح بين 15 عاماً إلى مدى الحياة، بعد إدانتها بإجراء حقن خاطئة أدت إلى وفاة الممثلة سينديانا سانتانجيلو.
وظهرت سانتانجيلو، في مسلسلات مثل «متزوجون» و«مسرح الجريمة»، وتوفيت عن عمر يناهز 59 عاماً في مارس الماضي بعد وقت قصير من تلقيها حقن السيليكون من آدام.
وصوّتت هيئة المحلفين على إدانة آدام بعد مداولات استمرت أكثر من يوم في 9 أكتوبر، وأمر القاضي سام أوتا باحتجازها دون كفالة ومنعها من محاكمة جديدة قبل النطق بالحكم.
كما أُدينت آدام، البالغة من العمر 55 عاماً، بممارسة الطب دون ترخيص، بعد أن حقنت سانتانجيلو بزيت السيليكون، ما تسبب في انسداد شرياني مميت، بحسب الادعاء الذي استند إلى رسائل متبادلة بين المرأتين، وفق قناة ABC 7.
وادّعى الدفاع أن آدام لم تُجرِ العملية فعلياً، وإنما اقتصر دورها على تقديم استشارة فقط، لكن الأدلة أظهرت العكس.
وأُدينت آدام سابقاً بالقتل غير العمد عام 2024 لإعطائها حقنة سيليكون قاتلة لشابة تُدعى كاريسا راجبول عام 2019، وحُكم على ابنتها أليشيا غالاز أيضا. وقد قضت في تلك القضية بالسجن ثلاث سنوات وأُفرج عنها في الموعد المحدد.
The Los Angeles County Superior Court has sentenced a California woman to prison for a term ranging from 15 years to life after she was convicted of administering improper injections that led to the death of actress Cindyana Santangelo.
Santangelo appeared in shows like "Married" and "Crime Scene," and she passed away at the age of 59 last March shortly after receiving silicone injections from Adam.
The jury voted to convict Adam after deliberations lasting more than a day on October 9, and Judge Sam Ohta ordered her to be held without bail and barred her from a new trial before sentencing.
Adam, 55, was also convicted of practicing medicine without a license after she injected Santangelo with silicone oil, causing a fatal arterial blockage, according to the prosecution, which relied on exchanged messages between the two women, according to ABC 7.
The defense claimed that Adam did not actually perform the procedure but only provided consultation, but the evidence showed otherwise.
Adam was previously convicted of involuntary manslaughter in 2024 for giving a fatal silicone injection to a young woman named Karisa Rajbul in 2019, and her daughter Alicia Galaz was also sentenced in that case. She served three years in prison and was released on schedule.