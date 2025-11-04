أكدت الفنانة المصرية نسرين أمين رفضها القاطع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه يشكل خطراً على الإبداع الإنساني، خاصة مع الانتشار المتزايد لتوظيفه في مجالات متعددة.

لا أفضل الذكاء الاصطناعي

وقالت نسرين في تصريح خاص لصحيفة عكاظ: «أكره الذكاء الاصطناعي في كل شيء، سواءً في الصور أو الفيديوهات، لأنه قد يؤدي إلى تدمير الكثير من الأشياء إذا استُخدم بشكل خاطئ».

موقفها من دخول ابنتها الفن

وعن إمكانية دخول ابنتها عالم الفن، أوضحت نسرين أنها لا تمانع ذلك إذا رغبت في التمثيل، لكنها شددت على أنها لن تكون واسطة لتسهيل طريقها الفني، مؤكدة أن النجاح يعتمد على موهبتها ورد فعل الجمهور.

أعمالها في رمضان 2026

كما تحدثت نسرين عن مشاركتها في مسلسل «البخت» المقرر عرضه في موسم دراما رمضان لعام 2026، مشيرة إلى انجذابها للدور لما وجدت فيه من اختلاف عما قدمته سابقاً، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

أمنيات تقديم عمل مسرحي

وأشارت نسرين أمين إلى أنها تتمنى تقديم عمل مسرحي قريباً، مؤكدة عشقها للمسرح وشوقها للعودة إلى خشبة المسرح والوقوف أمام الجمهور.