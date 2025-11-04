فوجئ مستمعو إذاعة القرآن الكريم في مصر أمس، بانقطاع بث التلاوات القرآنية لبضع دقائق، وإذاعة أغنية لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، قبل أن يعود البث الطبيعي مجددًا.

وأوضح رئيس إذاعة القرآن الكريم الدكتور إسماعيل دويدار، بأن ما حدث كان نتيجة تداخل في محطات الإرسال الخارجية، مؤكدًا بأن البث داخل استوديو الإذاعة كان يسير بشكل طبيعي دون أي خلل فني من جانب فريق العمل أو المهندسين.

وأضاف عالجت الإذاعة الموقف على الفور، وتم التأكد من انتظام البث بعد زوال التداخل، مشيرًا إلى أن الواقعة خارج نطاق سيطرة الإذاعة.