أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز انضمام النجمة شيرين رضا إلى فريق عمل مسلسلها الرمضاني الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، مؤكدة أن العمل سيقدّم تجربة مختلفة عن أعمالها السابقة من حيث الطابع الإنساني والدرامي.

أول تعاون بين النجمتين

ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على «إنستغرام» صورة تجمعها بشيرين رضا، وعلّقت قائلة إنها سعيدة بهذا التعاون الأول بينهما، مشيرة إلى أن العمل يجمعهما في أجواء فنية تمزج بين المشاعر والدراما الاجتماعية.

قصة اجتماعية بطابع رومانسي

المسلسل مُكوّن من 30 حلقة، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي يتناول قضايا العلاقات الإنسانية وتحديات الحياة العاطفية، بينما تستمر التحضيرات لاختيار باقي أبطال العمل خلال الأيام القادمة.

آخر ظهور درامي للثنائي

كانت ياسمين عبدالعزيز قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «وتقابل حبيب» بمشاركة كريم فهمي وخالد سليم وأنوشكا ونيكول سابا، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

أما شيرين رضا، فآخر أعمالها السينمائية شملت فيلم «الشاطر» مع أمير كرارة، وفيلم «في عز الظهر» مع مينا مسعود، إلى جانب استعدادها للمشاركة في مشاريع جديدة ستُعرض خلال الفترة القادمة.