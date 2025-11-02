أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل أن المجلس سيتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات المنتجة لعروض الـ«ستاند أب كوميدي» التي لا تلتزم بلائحة إجازة العروض والقوانين ذات الصلة بالحفاظ على الآداب العامة.

وقال الزامل: «المجلس الوطني للثقافة والفنون لن يتهاون في تطبيق اللوائح المنظمة، وسيتم اتخاذ الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة ضد أي جهة تخالف التعليمات أو تقدم محتوى يتنافى مع القيم والآداب العامة»، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تقديم عروض فنية راقية تحترم الذوق العام وتعكس صورة الفن الكويتي المسؤول.