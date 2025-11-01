كشف المحامي المصري محمود شيشتاوي مستجدات قضية موكلته المطربة الشعبية رحمة محسن، التي تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد طليقها (أحمد. ف)، متهمةً إياه بارتكاب جرائم ابتزاز وتهديد بعد نشره فيديوهات خاصة بهما خلال فترة زواجهما دون علمها، وذلك عقب رفضها دفع مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه لعدم نشرها.



ابتزاز وضغط نفسي

وأكد شيشتاوي في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن موكلته تعرضت لضغوط نفسية حادة نتيجة التهديدات المستمرة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة بدأت بالفعل التحقيق في البلاغ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

تهديدات جديدة

وأضاف أن موكلته تلقت تهديدات جديدة باستخدام فيديوهات مفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الضغط عليها للتنازل عن البلاغات والشكاوى المقدمة، مؤكدًا أن تلك المحاولات لن تثنيها عن المضي قدمًا في الإجراءات القانونية.



حقيقة الصلح

ونفى شيشتاوي ما تم تداوله بشأن انعقاد جلسة صلح بين رحمة محسن وطليقها، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تنازل رسمي، وأن القضية ما زالت أمام القضاء، قائلاً: «نثق في عدالة القضاء المصري واسترداد حق موكلتي بالقانون».

الظهور الأول

وعلى جانب آخر، تجاوزت رحمة محسن، أزمتها الأخيرة، بإحيائها حفلًا غنائيًا يوم الخميس الماضي، وذلك في أحد أماكن السهر الشهيرة، ويعد هذا أول ظهور لها بعد وعكتها الأخيرة وتسريب فيديوهات لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.



أعمالها الفنية الجديدة

كما تستعد رحمة محسن خوض أولى تجاربها في التمثيل من خلال مسلسل «علي كلاي» بطولة الفنان المصري أحمد العوضي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.