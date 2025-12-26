تحولت خلافات أسرية إلى جريمة مأساوية في محافظة القليوبية المصرية، بعدما أقدمت ربة منزل على قتل طليقها داخل محله التجاري بعد أيام قليلة من انفصالهما وزواجه من أخرى.

وعثرت الجهات الرسمية المصرية على المجني عليه وهو تاجر أدوات كهربائية (37 عاماً) غارقاً في دمائه، بعد أن تلقى كتفه الأيسر طعنة نافذة، على يد طليقته البالغة 35 عامًا، في حادثة هزت المنطقة بأكملها.

وكشفت التحريات أن الجريمة وقعت بعد مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك، استلت خلالها المتهمة سكينًا من داخل المحل وسددت الطعنة القاتلة مباشرة.

وتمكنت السلطات من ضبط المتهمة، التي اعترفت بالواقعة، مدعية أن الجريمة جاءت بعد تعرضها للضرب على يد طليقها أثناء المشادة. وتحتجز الجهات الأمنية الآن المتهمة على ذمة التحقيقات، فيما يواصل الأمن التحقيق لكشف كامل ملابسات الحادثة.