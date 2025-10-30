هدير عبدالرزاق تفجر الجدل مجدداً بسبب رحمة محسن

أثار تفاعل الفنانة هدير عبدالرزاق مع أزمة المطربة الشعبية رحمة محسن موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت تدافع عنها بكلمات غاضبة رغم أن هدير نفسها كانت قبل فترة في موقف مشابه حين انتشرت لها مقاطع فاضحة أثارت ضجة واسعة.

عادت هدير عبدالرزاق إلى الواجهة عبر خاصية القصص في «إنستغرام»، حين نشرت رسالة مباشرة قالت فيها: «يا جماعة ارحموا رحمة محسن، اللي حصل ممكن يحصل لأي واحدة مننا»، معتبرة أن تصوير النساء في مواقف خاصة «فعل غير أخلاقي» ويستهدف تشويه السمعة وسلب الخصوصية.

وحملت تصريحات الفنانة هدير عبدالرزاق تضامنا صريحا مع رحمة محسن، لكنها في الوقت ذاته أعادت للأذهان قضيتها القديمة مع طليقها رجل الأعمال أحمد فراج، التي شغلت الرأي العام بعد تسريب مقاطع مشابهة لها قبل أشهر، واتهامها آنذاك بالتورط في علاقة غير شرعية، قبل أن تبرئها التحقيقات.

وأضافت هدير في منشورها: «أنا مريت بنفس المعاناة، واللي بيحصل لرحمة ظلم واضح، ولا وحدة فينا تستاهل كده»، لتثير كلماتها تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، بين من اعتبرها «أصدق من يتحدث في مثل هذه القضايا»، ومن رآها «تحاول تلميع صورتها عبر التعاطف مع رحمة».

تفاعل الجمهور مع منشور الفنانة هدير عبدالرزاق تجاوز الجانب الإنساني، إذ أعاد فتح نقاش واسع حول قضايا الخصوصية والابتزاز الإلكتروني وخطورة تسريب المحتوى الشخصي دون موافقة الطرف المعني، خصوصا في ظل ازدياد هذه الظاهرة داخل الأوساط الفنية.

يذكر أن رحمة محسن كانت قد تقدمت ببلاغ ضد طليقها أحمد فراج، متهمة إياه بابتزازها وتشويه سمعتها مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين جنيه، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن.