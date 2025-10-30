تقدم محامي الفنانة رحمة محسن ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه طليقها (أحمد.ف) بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة بهما صورها خلال فترة زواجهما دون علمها.

وأكد بأن موكلته فوجئت بقيام طليقها بتصويرها خلسة خلال العلاقة الزوجية، مستغلا ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا إياها بدفع 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر هذه الفيديوهات أو إرسالها للأصدقاء والأقارب.

وأضاف: بعث المتهم رسائل عدة إلى موكلتي من أرقام خارج البلاد عبر تطبيق واتساب، تضمنت تهديدات ووعيدا وإصرارا على الحصول على المبلغ المالي المطلوب، وهذه التصرفات سببت لها ضررا نفسيا بالغا وتهديدا لسمعتها وحياتها الأسرية والفنية.

وطالبت رحمة في بلاغها النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مع حفظ حقوقها القانونية.

وتقدم أحد المحامين ببلاغ ضد رحمة محسن إلى النائب العام اتهمها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع وصور خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ أن رحمة محسن تعمدت تصوير نفسها في أوضاع منافية للآداب العامة، ونشر تلك المقاطع على منصات إلكترونية منها تطبيق تليغرام، على حد نص البلاغ.

وفي السياق، بدأت الأجهزة الأمنية فحص مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد هوية من يظهر بها وملابسات نشرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحتها.