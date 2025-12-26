أعلنت الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، بعد تحريرها محاضر سب وقذف لدى مباحث الإنترنت ضد عدد من الأشخاص، على خلفية تعرضها لحملات إساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رسائل مسيئة

وأوضحت الشماشرجي، في منشور عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، أن بعض الحسابات وجهت إليها رسائل وتعليقات مسيئة، مؤكدة أن الاختلاف في الآراء لا يبرر الإساءة أو التجاوز، وأن حرية التعبير يجب أن تُمارس دون مساس بالآخرين أو انتهاك لحقوقهم.

بداية الأزمة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعليق أدلت به الفنانة على قضية «فتاة المترو»، التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث شددت آنذاك على احترامها لحرية التعبير، مع رفضها التام لأي شكل من أشكال الإهانة أو التجاوز.

أعمال قادمة

وعلى الصعيد الفني، تنتظر جيهان الشماشرجي عرض مسلسلها الجديد «بطل العالم»، الذي يشاركها بطولته عصام عمر، إلى جانب فتحي عبدالوهاب، محمد لطفي، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، ومنى هلا.

المسلسل مكوّن من 10 حلقات، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبدالحميد.