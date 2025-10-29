أكد الفنان المصري كريم محسن تقديم بلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت على شخص ينتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساب وهمي.

وقال كريم في منشور له عبر حسابه على «إنستغرام»: «الشخص المريض دا عامل نفسه أنا، وأنا غير مسؤول عن أي تصرف يصدر منه، وهبلغ عنه مباحث الإنترنت، بس يا ريت تعملوا له ريبورت».

من جهة ثانية، أعلن الفنان كريم محسن موعد طرح أحدث أغنياته بعنوان «اترحمت من أذاك»، والتي يشاركه الغناء فيها المطرب أحمد فريد، والمقرر إصدارها الخميس 30 أكتوبرعبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

ونشر محسن مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الرسمي بمنصة «إنستغرام»، وعلق قائلا: «اترحمت من أذاك الخميس 30 أكتوبر إن شاء الله الساعة 7 مساء على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية».

الأغنية من كلمات محمود كلازا، ألحان كريم نيازي، توزيع هشام محمد، وريلز أيمن نور.