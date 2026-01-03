أعلنت وزارة الداخلية السورية، (الجمعة)، إلقاء القبض على شجاع إبراهيم، أحد أبرز متزعمي المجموعات التابعة لما يُعرف بقوات «الطراميح»، في إطار عملية أمنية محكمة.

وبينت الوزارة، عبر بيان نشرته على منصة «إكس»، أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة صافيتا بريف طرطوس، بالتنسيق مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عملية دقيقة أسفرت عن توقيفه دون تسجيل أي خروقات.

وبحسب البيان، يُعد شجاع إبراهيم من القيادات البارزة ضمن هذه المجموعات، المرتبطة إدارياً وعملياتياً بالفرقة 25 التي كان يقودها سهيل الحسن. كما كشفت المعلومات الأولية أنه شغل موقعاً قيادياً في بلدة خطاب بريف حماة، مستغلاً نفوذه العسكري في إدارة وتنسيق أنشطة واعتداءات طالت أهالي المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم تحويل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص وفق الأصول.