حقق فيلم الزرفة نجاحًا لافتًا في شباك التذاكر السعودي، مسجّلًا واحدة من أقوى افتتاحيات الأفلام في الشهرين الماضيين بعد بيع أكثر من 730 ألف تذكرة، ما يؤكد مكانته بين أبرز الأعمال السينمائية المحلية.

صناع الفيلم احتفلوا مع الجمهور ووزّعوا هدايا على الحاضرين، مؤكدين فرحتهم بالدعم الكبير الذي تلقوه من المشاهدين. إبراهيم خير الله، صرّح قائلاً: «كنا متفائلين جدًا منذ البداية وحاطين في بالنا أن الجمهور مستعد بعد النجاح اللي سويناه في (ستار). المهمة كانت صعبة شوي، ولكن الحمد لله بالتوفيق من الله».

وأشار إلى أن اختيار اسم الفيلم كان متعمدًا ليعكس الطابع المحلي والعامي، وقال «الزرفة، تحتها الهروب من جحيمها... يعني هي السرقة بالعامية والمحلية، وهذا اللي نبغى نسويه في أفلام الشميسي وتلفاز 11، نعزز العامية ونعزز المحلية».

من جانبه، قال أحمد الكعبي: «الحمد لله، الفيلم إذا ما هو الأول ثاني أعلى فيلم سعودي إيرادات في شباك التذاكر. كان شغل متكامل ممثلين وإنتاج وحتى الجمهور، صراحة ما قصروا وثقوا فينا».

فيلم الزرفة من إنتاج تلفاز وأفلام الشميسي وتوزيع قنوات، نجح في أن ينافس على قائمة أفضل 10 أفلام في السعودية، متفوقًا على العديد من الأعمال العربية والأجنبية، مؤكدًا أن العمل المحلي يمكن أن يحقق إيرادات عالية ويخطف الأنظار على المستوى الوطني.