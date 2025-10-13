كلف الفنان المصري حمدي الوزير محاميه بتقديم بلاغيين رسميين إلى النائب العام ضد عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخيراً، شائعات عن مقتله.

وقال الوزير «أنا بصحة جيدة، واتخذت الإجراءات القانونية ضد مروّجي الشائعة، عبر تكليف محامي الخاص لتقديم بلاغين رسميين إلى النائب العام ضد عدد من الحسابات التي نشرت الأكاذيب على منصات التواصل».

من جانبه، ذكر محامي الفنان حمدي الوزير، بأن بعض الحسابات تعمدت ترويج الشائعة بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة، دون مراعاة للأضرار النفسية والاجتماعية التي تسببها مثل هذه الأخبار الكاذبة، سواء للفنان أو لأسرته، مشيراً إلى أن موكله مستاء بشدة جراء تكرار هذه الشائعات.

وأكد بأن الفنان حمدي الوزير في حالة صحية ممتازة ويواصل نشاطه الفني والإعلامي بشكل طبيعي، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة المصدر التي تنتشر بسرعة عبر المنصات الرقمية.