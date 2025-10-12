أعرب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان المصري حسين فهمي، عن سعادته البالغة بالمشاركة اللافتة للأفلام السعودية في الدورة الـ46 من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

تطور السينما السعودية

وقال فهمي في تصريح خاص لـ«عكاظ» إنه يشعر بالسعادة والفخر بالتطور الثقافي والفني الذي تشهده المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن مشاركة عدد كبير من الأفلام السعودية في المهرجان هذا العام تعكس هذا الازدهار.

وأضاف: «نسعد دائماً بمشاركة أعمال من مختلف دول الوطن العربي، فمهرجان القاهرة السينمائي يفتح أبوابه أمام كل التجارب الإبداعية المتميزة التي تثري المشهد السينمائي العربي».

جدل حول «البوستر»

وعلق حسين فهمي على الجدل الذي أثير حول البوستر المبدئي للدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحاً أن النسخة الرسمية ستُطرح خلال اليومين القادمين.

وأوضح فهمي أن ما حدث كان مجرد سوء فهم في اختيار بعض الألوان والتفاصيل البصرية، لذلك قررت إدارة المهرجان تغيير البوستر ليظهر بالصورة التي تعبّر عن هوية المهرجان الفنية.

تكريمات الدورة الجديدة

يُذكر أن إدارة الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي أعلنت تكريم الفنان خالد النبوي بجائزة فاتن حمامة للتميز، تقديراً لمسيرته السينمائية الطويلة، ومن المقرر تكريم عدد من النجوم بجائزة الهرم الذهبي، من بينهم المخرج المصري محمد عبدالعزيز ومدير التصوير محمود عبدالسميع، وغيرهما من رموز السينما المصرية.