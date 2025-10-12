تحت عنوان «الظل الثالث»، يفتتح رجل الأعمال السعودي المهندس خالد النهدي المعرض الشخصي الـ21 للفنان التشكيلي السعودي فهد خليف، الثلاثاء، ويستمر لمدة أسبوعين.

ويقدم الفنان فهد خليف في هذا المعرض 35 عملاً جديداً تمثل آخر إنتاجه، يطرح خلالها تناولاً جديداً ومختلفاً. ويعد الفنان فهد خليف أحد أبرز فناني الجيل الثالث في الحركة التشكيلية السعودية.

المعرض يحمل اسم «الظل الثالث» وينحو فيه الفنان نحو التجريد والاختزال الشديد للأماكن والبيوتات القديمة والأسواق الشعبية والأزياء السعودية بأسلوب تعبيري معاصر وقدرة لونية عالية. ويمثل هذ المعرض أنضج وأقوى تجاربه على مدار ربع قرن تقريباً.

وقال مدير أتيليه جدة هشام قنديل: «إن فهد خليف أحد أبرز الأسماء التشكيلية السعودية المعاصرة، والحائزة على الجائزة الأولى في معرض الفن السعودي المعاصر، في أكثر من دورة، وغيرها من الجوائز المهمة مثل جائزة مسابقة السفير، وجائزة ملون السعودية للفن التشكيلي».

يذكر أن الفنان الكبير أحمد نوار، أحد رموز التشكيل المصري والعربي، أشاد بتجربة الفنان خليف، وقال إنها تجربة مهمة تتميز بالفرادة والخصوصية والثراء اللوني. ولفت نوار إلى أن خليف يتناول موضوعات بيئية، تكشف في تفاصيلها الجانب الإنساني كونه العنصر الرئيسي، ولكن ثمة علامات دلالية تظهر على الوجوه في معالجته أو تصنيفه أو تنمية حركة دائمة.

وعن تجربة معرضه «حين تسكننا الأماكن» يقول الفنان فهد خليف: «إن أركان التجربة الأكثر وعياً والأكثر نضوجاً والأكثر بُعداً فلسفياً يحمل على أجنحته تلك المسافات الجمالية التي يتآزر فيها الشكل باللون بالمعنى في وحدة حوارية صوتها الجمال وضجيجها الدهشة».

وأضاف: «أحاول أن أجمع بين الحس الجمالي والتعبيري ورؤيتي الفنية بمقدار علاقتي بالزمن والمكان والذاكرة، والأماكن ليست مجرد جغرافيا نَحلّ فيها بل أرواح تُلامس أرواحنا، ولا نعيش فيها فقط بل نُختَزن بداخلها حتى تصبح جزءاً من ذاكرتنا العاطفية أو ربما من كينونتنا نفسها التي تكوّن ذاتنا ووجداننا».