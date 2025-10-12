نفى رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ارتباطه بزينب فياض ابنة طليقته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.



وقال أبو هشيمة، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: أنباء عن ارتباطي بزينب فياض عارية تمامًا من الصحة، فيه شائعات شخصية الواحد بيضحك عليها زي الناس، وفيه حاجات بتجاهلها، مشيراً الى عدم اعتياده على الرد على الشائعات، التي تمس حياته الشخصية، لكن الأخبار المنتشرة صادرة من أهل بلد يحبها، لكنها غير صحيحة.

وأضاف: الأخبار كلها من تأليف ناس فاضية وأي تشابه بينها وبين الواقع أغرب من الخيال وأنا لا أهتم بمثل هذه الأقاويل السخيفة، داعيًا متابعيه إلى عدم الانسياق وراء تلك الأخبار مجهولة المصدر.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، أنباء عن ارتباط أبوهشيمة بفياض انتقاماً من والدتها، وازدادت التكهنات حول علاقتهما، خصوصاً بعد رؤيتهما سويًا في أحد المطاعم في لبنان، في ظل غياب الفنانة هيفاء وهبي، في المشهد الذي وصفه البعض بخطوة لعودة العلاقات مرة أخرى.