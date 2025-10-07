ما بين عمرو سعد وياسر جلال.. نوران ماجد تعيش حالة من اﻻنتعاش الفني

تعاقدت الفنانة نوران ماجد مؤخرًا على أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل اسم «عباس الريس» والذي سوف تشارك به موسم رمضان القادم لعام 2026، وهو من بطولة الفنان عمرو سعد.

وانتهت نوران ماجد من تصوير دورها في مسلسل «للعدالة وجه آخر» الذي من المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

حيث تجسد نوران ماجد شخصية مساعدة ومديرة أعمال ياسر جلال الذي يظهر بدور مذيع تلفزيوني.

ويتكون مسلسل «للعدالة وجه آخر» من 15 حلقة، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال، الذى يجسد دور مذيع تلفزيونى، وأروى جودة التي تظهر في دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذي يلعب شخصية ضابط شرطة.

بالإضافة إلى فادي السيد، مينا نبيل، ونور إيهاب.

يشار إلى إنه بدأت تحضيرات مسلسل «للعدالة وجه آخر» العام الماضي، وكان من المقرر أن يتم عرضه فى موسم دراما رمضان 2025، ولكن تم تأجيله بسبب عرض مسلسل «جودر 2» وصعوبة تواجد ياسر جلال بمسلسلين من بطولته فى نفس الموسم بسبب أمور تسويقية.

جدير بالذكر أن نوران ماجد انضمت إلى مسلسل «قتل اختياري» بطولة الفنان أحمد خالد صالح والفنانة ركين سعد، والذي انطلق تصويره خلال الأيام القليلة الماضية.

وتجسد نوران ماجد شخصية طبيبة صيدلانية ضمن أحداث العمل، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وهو من إخراج محمد بكير، وتأليف مشترك بين أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

آخر أعمال نوران ماجد

يذكر أن آخر أعمال نوران ماجد كان مشاركتها في مسلسل «أهل الخطايا» الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2025، من بطولة جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، عايدة فهمي، عبير منير، وغيرهم.