أعلن الفنان التشكيلي العراقي أحمد البحراني عن تفكيره وتحضيره لإقامة معرض فردي للفنون التشكيلية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة على المستوى الثقافي والفني تمنح الفنانين مساحة واسعة للإبداع، وتزيد من حماسه لتقديم المزيد من التجارب هناك.

الحراك الثقافي السعودي

وأوضح البحراني، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، أنه يتطلع إلى تنظيم سلسلة معارض مستقبلية في السعودية، معتبرًا أن الحراك الفني الذي تشهده يعد مصدر فخر لكل مبدع في المنطقة، ويمثل فرصة مهمة للتواصل مع جمهور واسع ومتنوع.

التجربة الأخيرة في السعودية

وعبّر عن سعادته بمشاركته الأخيرة في معرض جماعي أقيم ضمن فعاليات أسبوع فن الرياض بالسعودية، مؤكدًا أن هذه التجربة أضافت بعدًا جديدًا لمسيرته الفنية وأتاحت له فرصة التفاعل مع مشهد تشكيلي متطور.

عودة بعد سنوات

وعن عودته إلى العراق بعد سنوات طويلة من الغياب، قال البحراني إن مشاعره كانت متناقضة بين فرحة اللقاء بالأهل ومرارة السنوات التي انقضت، لافتًا إلى أنه وجد في معرضه الجديد، الذي حمل عنوان «المنبّه»، وسيلة للتعبير عن فكرة الزمن وارتباطه بالوطن.

حضور جماهيري متنوع في الافتتاح

وأضاف شهد حفل افتتاح المعرض حضورًا جماهيريًا لافتًا من مختلف المحافظات العراقية وجنسيات متعددة، موجهًا شكره لكل من ساهم في إنجاح المعرض ومنحه هذا الزخم الكبير.