شهدت مكة المكرمة مساء أمس (الأحد) انطلاق فعاليات معرض «عام الحرف» الذي نظمته ممثلية الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بمكة المكرمة، بمشاركة أكثر من 50 فنانًا وفنانة ونحاتًا قدموا 40 عملًا فنيًا و10 منحوتات جسدت جماليات الحرف العربي وروح الهوية البصرية.

أقيم المعرض على شرف الدكتورة هدى بنت عبدالله هوساوي رئيسة قسم الفنون البصرية بكلية التصاميم والفنون بجامعة أم القرى، وبحضور أساتذة الجامعة وفنانين وإعلاميين، إضافة إلى وفد من هيئة التراث بمكة المكرمة، حيث تجاوز عدد الحضور 300 شخص.

وتخلل المعرض تكريم جامعة أم القرى للجمعية والمتدربين، فيما قدمت جسفت مكة درعًا تذكارية للجامعة بهوية مكة تأكيدًا على الشراكة المؤسسية بين الجانبين.

وأكد خالد بايونس ممثل جسفت مكة أن «عام الحرف» منح الفرصة لفناني مكة لإبراز إبداعاتهم وتعزيز حضور الحرف العربي في الفنون المعاصرة، فيما أشار نائبه شاهر الشهري إلى أن الحدث جسّد التقاء التراث الفني بالممارسات الإبداعية الحديثة في مشهد بصري متكامل.