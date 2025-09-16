كيت بلانشيت مفاجأة الدورة الثامنة لمهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت، بمنحها جائزة «بطل الإنسانية»؛ تقديراً لمبادراتها الإنسانية وجهودها المستمرة في دعم قضايا اللاجئين والنازحين حول العالم.

وفي بيان رسمي، أوضح المهرجان أن بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ستشارك ضيفة شرف في فعاليات الدورة الثامنة المقررة إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل.

وأشار البيان إلى أن بلانشيت تركت بصمة راسخة في تاريخ السينما العالمية من خلال أعمالها البارزة مثل إليزابيث وبلو جاسمين وTÁR، إلى جانب تعاونها مع كبار المخرجين.

وإلى جانب إنجازاتها الفنية، تواصل النجمة العالمية التزامها الإنساني، وهو ما ينسجم مع شعار المهرجان: «السينما من أجل الإنسانية».

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي اختار 5 أفلام مصرية ضمن فعاليات دورته الثامنة، وذلك دعماً للسينما المصرية والعربية، ومنحها منصة عالمية أمام جمهور من عشاق السينما وصناعها، إلى جانب تعزيز حضور الأصوات السينمائية الواعدة.