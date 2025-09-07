كشفت مصادر مقربة من الفنانة الكويتية حياة الفهد، أن الحالة لم تشهد أي تطور منذ دخولها المستشفى قبل أسابيع، مؤكدة أنها لا تزال ترقد في العناية المشددة، وأن الأنباء المتداولة عن تدهور كبير في وضعها غير صحيحة، لكنها في الوقت ذاته لم تُظهر أي مؤشرات على تحسنها.

وأوضحت المصادر، أن أسرتها تواصل فرض حالة من التكتم الشديد حول تفاصيل وضعها الصحي، حيث تُمنع الزيارات عنها بشكل كامل.

وكان منشور ظهر على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، وطلب الدعاء لها، أثار مخاوف جمهورها، لكن مصادر مقربة نفت ما تردد عن أي تدهور مفاجئ في حالتها، وأي تطور حيث لا تزال تخضع لمتابعة طبية دقيقة.

وكانت حياة الفهد، دخلت المستشفى لإجراء عملية قلبية، لكن بعد يومين فقط تعرضت لجلطة قلبية، تلتها جلطة دماغية أثرت على وضعها الصحي العام.