كشف الفنان المصري سامح حسين، تعرضه لوعكة صحية مفاجئة دون الكشف عن تفاصيلها، مطالباً من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

وشارك سامح حسين، منشورا، عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، وكتب قائلاً: «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا ما أضعف الإنسان».

وانهالت العديد من التعليقات من الجمهور وأصدقائه بالوسط الفني على المنشور داعين له بالشفاء العاجل وسط قلق وخوف المتابعين عليه.

وعلى جانب آخر، أعلن سامح حسين في تصريح سابق مع «عكاظ» تقديمه الجزء الثاني من برنامج «قطايف»، في موسم رمضان القادم لعام 2026، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حصده الموسم الأول من البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان آخر أعمال سامح حسين السينمائية فيلم «استنساخ»، الذي تناول قصة يونس، الذي يتورط في المتاعب بعدما يتوغل الذكاء الاصطناعي في السيطرة على مجريات الأحداث في العالم، في ظل التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.

وشارك في بطولة فيلم «استنساخ» نخبة من أبرز الفنانين، منهم هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، أحمد صيام، أحمد السلكاوي، والعمل من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.