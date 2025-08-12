كشف الفنان المصري عمرو يوسف، سبب غياب زوجته الفنانة السورية كندة علوش عن حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «درويش»، الذي أقيم أمس في أحد المولات الكبرى بمنطقة السادس من أكتوبر.

وقال عمرو يوسف لـ «عكاظ»، تعكف كندة علوش في الفترة الحالية على تصوير أحد أعمالها الفنية وتعمل ساعات مكثفة للانتهاء من التصوير بشكل كامل استعداداً لعرضه للجمهور.

ونفي عمرو يوسف جميع الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر بوجود خلافات بينه وبين كندة علوش، لذلك تغيبت عن حضور العرض الخاص لفيلم «درويش» وهذا عارٍ تماماً من الصحة.

و احتفل أمس، نجوم وصناع فيلم درويش بالعرض الخاص، وسط أجواء مميزة بحضور أبطاله عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب وغيرهم من النجوم.