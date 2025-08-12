قرر الفنان المصري أحمد عبدالعزيز، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أزمة عدم مصافحته شاباً في أحد المهرجانات الفنية.

وأكد أحمد عبدالعزيز خلال لقاء تلفزيوني، أنه كلف محاميه الخاص بحصر الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيراً إلى أنه فوجئ من ردود أفعال المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، دون فهم الواقعة بالكامل.





وأوضح أحمد عبدالعزيز أنه لم يرفض السلام على الشاب كما تم التداول، وأن الواقعة تحولت لحالة من التشهير لشخصي، مضيفاً: «هناك حملات مدفوعة الأجر ضدي بغرض الابتزاز والتشهير».

وأصدر أحمد عبدالعزيز، أخيراً، بياناً يكشف حقيقة الواقعة في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، وقال إن ما حدث كان سوء تفاهم لحظي، وليس كما تم تداوله أو فهمه من قبل البعض.

وكتب أحمد عبدالعزيز: «انتشر مؤخراً فيديو اتفهم غلط، على إني رفضت أصافح شاب من الجمهور. الحقيقة ان الموقف كان سريع جداً، وأنا كنت متأخر عن الفعالية وبجري علشان أركب الأسانسير وأطلع لمكان العرض، ولما شفته واقف افتكرت انه من المنظمين وبيفتح لي الطريق، مخدتش بالي انه بيمد إيده للمصافحة».