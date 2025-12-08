أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي لمنزله، الذي يتيح للجمهور مشاهدة البيت ومقتنياته في جولة افتراضية كاملة، وذلك بعد فترة غلق طويلة استهدفت إعادة تجهيز المشروع بما يليق بقيمة «العندليب». كما أكدت الأسرة عزمها توثيق المنزل عالمياً من خلال تسجيله في منظمة اليونسكو.

سبب الغلق وإعادة التجهيز

وأوضحت الأسرة، في بيان منشور عبر صفحة منزل عبد الحليم حافظ على «فيسبوك»، أن توقف الزيارات وإغلاق الصفحة جاء ضمن خطة تطوير شاملة لإعادة تقديم المكان بصورة حديثة تليق بإرث الفنان الراحل، مؤكدة أن صوته وتاريخه يمثلان ذاكرة جيل كامل ولا بد من الحفاظ عليهما.

جولة افتراضية داخل منزل العندليب

الموقع الجديد يضم جولة افتراضية تمنح الزائر فرصة استكشاف غرف المنزل ومقتنياته النادرة، إضافة إلى معرض صور يوثّق حياة عبد الحليم منذ طفولته وحتى مرحلة النجومية، في تجربة تقترب من الزيارة الحقيقية.

خطوة نحو اليونسكو

ودعت الأسرة الجمهور إلى دعم ملف تسجيل المنزل لدى اليونسكو عبر تقييماتهم على خرائط جوجل، مشيرة إلى أن كل تقييم إيجابي يعزز فرص إدراج البيت ضمن قوائم التراث الثقافي.

موعد فتح الزيارات

وأعلنت الأسرة فتح المنزل أمام الزوار في 30 مارس القادم، تزامنًا مع ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ، على أن تكون الزيارة مجانية والحجز حصريًا عبر الموقع الإلكتروني، مع تطبيق إرشادات السلامة لضمان تجربة مريحة للجميع.