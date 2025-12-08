كشفت الشركة المنتجة للفيلم السعودي «مسألة حياة أو موت» البرومو الأول للعمل قبل عرضه العالمي ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث يقدَّم الفيلم في قسم «روائع عربية» وسط اهتمام لافت من جمهور المهرجان وصنّاع السينما.

الفيلم ينتمي إلى فئة الكوميديا الرومانسية، وهو من تأليف سارة طيبة، وإخراج أنس باطهف، وتشارك في بطولته سارة طيبة، ويعقوب الفرحان، في عمل يمزج بين الخفة والغموض وقصص العلاقات غير التقليدية.

قصة غامضة بروح كوميدية

يعرض البرومو ملامح الرحلة غير المألوفة التي تجمع بين «حياة»، الفتاة التي تعتقد أنها ملعونة وتنتظر نهايتها، و«يوسف»، جرّاح القلب الخجول الذي يعاني من بطء غير مبرر في نبضات قلبه. وتبرز في الإعلان تساؤلات حياة عن سبب بقائها على قيد الحياة بعد حادثة غامضة، بينما يحاول يوسف مساعدتها بطرق غير معتادة لتحقيق رغبتها في إنهاء حياتها، ما يفتح الباب لتطورات درامية تتخللها لمسات كوميدية ورومانسية.

مواعيد العرض

يُعرض الفيلم اليوم 8 ديسمبر خلال مهرجان البحر الأحمر بحضور أبطاله وصنّاعه، على أن يبدأ لاحقاً رحلته إلى دور السينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من عام 2026.