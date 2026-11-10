تحول الطريق الرابط بين محافظة بيشة ومركز الجعبة غرباً، إلى مصدر قلق لمستخدميه، في ظل استمرار عمله بمسار مفرد رغم الكثافة المرورية المتزايدة التي يشهدها على مدار العام. ويعد الطريق من المحاور الحيوية التي تربط المنطقة الجنوبية بالمنطقة الغربية مروراً بمنطقة الباحة، ما أكسبه أهمية إستراتيجية تتجاوز خدمة سكان المنطقة إلى دعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وطرق الحج والعمرة.

وأكد سعيد الأكلبي، أن طريق «بيشة - الجعبة»، يمثل شرياناً رئيسياً لسكان الجعبة، ويربطهم بمحافظة بيشة، كما يشكل ممراً مهماً يربط مناطق جنوب المملكة بالمناطق الغربية. وأضاف، أن هذه الأهمية تستوجب تطوير الطريق عبر ازدواجيته بالكامل، وتوسعة مساراته، وتعزيز عناصر السلامة المرورية فيه، ومعالجة المواقع الخطرة والمنعطفات والنقاط السوداء التي تشهد حوادث متكررة.

وأشار إلى أهمية تطوير الشارع الرئيسي داخل مركز الجعبة وازدواجيته، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية والحد من الاختناقات المتكررة، خصوصاً عند التقاطعات ومواقع الدخول والخروج التي تتسبب في إرباك حركة السير وارتفاع معدلات الحوادث. وبيّن أن استكمال ازدواج الطريق من محافظة بيشة حتى طريق «الجعبة - جرب - كرا - الطائف» سيعزز الربط بين بيشة والباحة والطائف والمنطقة الغربية، ويواكب حجم الحركة المتنامية على هذا المحور الحيوي.

من جانبه، أوضح مسفر الأكلبي، أن احتياجات الطريق لا تقتصر على الازدواجية فحسب، بل تشمل تعزيز التغطية الأمنية وافتتاح مركز للهلال الأحمر وآخر للدفاع المدني في مركز الجعبة، بما يضمن سرعة مباشرة الحوادث وتقديم الخدمات الإسعافية والإنقاذية في الوقت المناسب.

وأضاف، أن غياب هذه الخدمات ينعكس سلباً على المصابين في الحوادث المرورية، إذ يضطر البعض إلى انتظار وصول فرق الإنقاذ من مواقع بعيدة، ما قد يفاقم من خطورة الإصابات، في حين يلجأ آخرون إلى النقل العشوائي بواسطة عابري الطريق. وأكد أن توفير مراكز إسعافية وإنقاذية في الجعبة سيسهم في رفع مستوى الاستجابة للحوادث، ويعزز السلامة على أحد أهم الطرق الرابطة بين مناطق المملكة.