بدأت أمانة محافظة الطائف في تعديل المسارات المرورية وتوسعة المدخل الغربي للمدينة، لتعزيز انسيابية الحركة، واستكمال أعمال تطوير الطريق، التي تشمل إنشاء مضمار للمشي، وتحسين الإنارة والتشجير، وتطوير المواقع المجاورة. ويتضمن المشروع مرافق خدمية ومحلات تجارية وساحات ومناطق للجلوس، إلى جانب تطبيق معايير الأمن والسلامة المرورية، وتحديد المسارات، وإنشاء ممرات مخصصة لذوي الإعاقة. وتتواصل أعمال ربط مدخل طريق الهدا بميدان المئوية، لتحسين حركة المركبات من المدينة وإليها، والارتقاء بالمشهد الحضري، ورفع كفاءة شبكة الطرق بما يتناسب مع النمو العمراني والسكاني، ويعزز مكانة الطائف السياحية.

وبدأ تنفيذ المشروع في ذي الحجة 1441هـ، بتكلفة تجاوزت 17 مليون ريال، ومدة تنفيذ محددة بتسعة أشهر، فيما لم يكتمل حتى الآن. وكانت «عكاظ» نشرت في 20 يونيو 2022م، تقريراً بعنوان «المدخل الغربي للطائف متعثر».