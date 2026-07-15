تنتظر عدد من مخططات المنح الواقعة بالقرب من مركز عشيرة شمالي محافظة الطائف، خدمات أساسية، طبقاً لرأي عدد من الملاك. ورصدت عدسة «عكاظ» في جولة ميدانية، تنامي البناء بصورة بطيئة؛ نظراً لعدم وجود الخدمات الأساسية والمتمثلة في أعمال السفلتة والرصف والإنارة، على الرغم من كثرة قطع الأراضي الموجودة في هذه المخططات، التي تبدأ بعد الجسر على طريق الرياض السريع حتى الوصول إلى مركز عشيرة في كلا الاتجاهين.

ويتطلع ملاك القطع إلى تخصيص مشاريع تنموية تساهم في توفير البنية الأساسية. وأشاروا إلى أن هذه المنح - في حال اكتمال أعمال البنية التحتية لها - ستسهم بشكل كبير في توفير فرص سكنية جديدة للمواطنين في هذه المنطقة، خصوصاً أنها أضحت مقصداً إستراتيجياً للسكن نظراً لقربها من محافظة الطائف ومن الطريق السريع المؤدي إلى الرياض.

وأضافوا لـ«عكاظ»، عن وجود العديد من المنازل والاستراحات السكنية طوال العقدين الماضيين والتي لم يتم الاستفادة منها بالصورة المطلوبة؛ نظراً لعدم وجود الخدمات الأساسية التي تمكن قاطنيها من السكن والعيش بصورة مريحة.