يشهد طريق السيل الكبير - الحوية ازدحاماً مرورياً كثيفاً، في ظل تزايد الحركة المرورية اليومية، ما تسبب في ارتدادات طويلة للمركبات.

ورصدت «عكاظ»، ميدانياً، امتداد الارتداد المروري من منطقة البهيتة إلى مشارف السيل الصغير، وصولاً إلى كوبري الدهاس، وسط بطء في حركة السير ومعاناة مستمرة لقائدي المركبات.

وطالب عدد من المواطنين بسرعة إنجاز مشروع الربط بين السيل الكبير والعرفاء، مؤكدين أنه يمثل أحد الحلول الرئيسة للتخفيف من الاختناقات المرورية وتحويل مسار الشاحنات بعيداً عن الطريق الحالي.

وقال محمد العتيبي، إن الازدحام أصبح يشكل عائقاً يومياً أمام مستخدمي الطريق، فيما أوضح تركي القثامي، أن الإسراع في تنفيذ مشروع الربط يمثل الحل الأمثل لمعالجة الأزمة المرورية، مشيراً إلى أن اكتمال المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين انسيابية الحركة. وأكد مواطنون آخرون، أن المشروع سيعالج المشكلة بصورة فاعلة عند الانتهاء من تنفيذه بالكامل.

من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للطرق لـ«عكاظ»، أن مشروع طريق (100) بالعرفاء، الرابط بين طريق السيل الكبير وطريق مكة، بلغت أعماله مراحلها النهائية، بعد الانتهاء من تنفيذ الطريق بطول 25 كيلومتراً.

وأضافت الهيئة، أن الأعمال المتبقية تقتصر على تنفيذ تقاطع الطريق مع طريق السيل الكبير، ومن المتوقع البدء في تنفيذ هذا الجزء قريباً، عقب استكمال الإجراءات النظامية، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

ويُعد المشروع، الذي بدأ العمل فيه قبل نحو 12 عاماً، أحد المشاريع الإستراتيجية في المنطقة، إذ تجاوزت تكلفته الإجمالية 487 مليون ريال، ومن المنتظر أن يسهم في تحويل حركة الشاحنات بعيداً عن النطاق العمراني عبر الطريق الحالي الممتد من السيل الصغير مروراً بالحوية وكوبري الدهاس، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويخفف الازدحام على هذا المحور الحيوي.