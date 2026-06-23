يشهد طريق العبلاء – جرد، الرابط بين محافظة بيشة ومنطقة الباحة، تكراراً لحوادث الاحتجاز والغرق، ما دفع سالكيه إلى تجديد مطالبهم بإنشاء جسور على وادي رنية ووادي شواص، ومعالجة المنعطفات الخطرة وتعزيز عناصر السلامة على الطريق.

ويؤكد محمد الأكلبي لـ«عكاظ»: أن الطريق يُعد شرياناً مهماً يخدم عدداً من القرى ويستخدمه المسافرون بين بيشة والباحة، إلا أنه يتحول عند هطول الأمطار إلى نقطة خطر حقيقية، إذ تتدفق السيول عبر الأودية دون وجود جسور أو عبارات، ما يؤدي إلى انقطاع الطريق بالكامل واحتجاز المركبات وعزل السكان وتعطيل مصالحهم.

وأضاف، أن مشاهد الاحتجاز تتكرر بصورة مقلقة، فالطلاب كثيراً ما تمنعهم السيول من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم، فيما يتعرض المرضى لمضاعفات خطيرة قبل وصولهم إلى المستشفيات، ليعيشوا لحظات توتر بين انتظار طويل قد يمتد لساعات أو مغامرة محفوفة بالمخاطر لعبور سيل قد يجرف مركباتهم ويهدد حياتهم. كما سجل الطريق حوادث غرق وتلف مركبات بعد أن ابتلعتها المياه، في مشاهد كادت تتحول إلى كوارث لولا لطف الله.

من جهته، أوضح علي الحصنة، أن غياب الجسور على وادي رنية ووادي شواص يعزل قرى كاملة مثل الهنية، المصابيح، شواص الأسفل، القعرة، والبدرية، حيث تتحول هذه القرى عند جريان السيول إلى مناطق مغلقة تماماً، فلا خروج ولا دخول ولا قدرة على الوصول للخدمات. وطالب بإنشاء جسور في مواقع السيول ورفع كفاءة الطريق وتأمينه بما يضمن استمراريته وسلامة مستخدميه.

أما سعيد الغامدي، فأشار إلى أن الطريق يضم مواقع ومنعطفات خطرة تتسبب في حوادث مرورية متكررة، مؤكداً الحاجة إلى حلول هندسية عاجلة تعزز السلامة وتحد من المخاطر.