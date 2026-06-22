نعى الوسط الثقافي العراقي الروائية والكاتبة المسرحية سميرة المانع، التي توفيت في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد مسيرة أدبية امتدت لأكثر من خمسة عقود.

وُلدت المانع في مدينة الزبير بمحافظة البصرة عام 1935، قبل أن تنتقل إلى لندن عام 1965 برفقة زوجها الشاعر والمترجم الدكتور صلاح نيازي، حيث استقرت هناك حتى وفاتها.

وقدمت الراحلة عدداً من الأعمال الروائية والقصصية والمسرحية، من أبرزها روايات «السابقون واللاحقون»، «القامعون»، «حبل السرة»، «الثنائية اللندنية»، و«شوفوني.. شوفوني»، إلى جانب مجموعات قصصية ومسرحية.

كما أسست مع زوجها مجلة «الاغتراب الأدبي» عام 1985، التي استمرت حتى 2002، واحتضنت أعمال عدد من الكتاب العراقيين في المهجر.