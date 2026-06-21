لم يعد اختراق الحسابات الشخصية يبدأ ببرمجيات معقّدة أو هجمات إلكترونية ضخمة تتطلّب خوارزميات فائقة، بل قد يبدأ ببساطة شديدة عبر رسالة قصيرة أو نافذة منبثقة تظهر فجأة على شاشة هاتفك، وتدّعي زيفاً أن حسابك في شركة «أبل» بات في خطر محدق.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حذرت تقارير تقنية متخصصة من انتشار موجة احتيال جديدة ومنظمة تحمل اسم «Apple High Alert»، تستهدف بشكل مباشر مستخدمي أجهزة آيفون عبر رسائل ومكالمات وتنبيهات مزيفة، توحي بأن حساباتهم تعرضت للاختراق أو أن هناك نشاطاً مشبوهاً يهدّد بياناتهم الشخصية.

وتعتمد هذه الخدعة الشيطانية على عنصر سيكولوجي واحد فقط وهو: الخوف. ففور ظهور التحذير على الشاشة، يُدفع المستخدم للاعتقاد بأن صوره الخاصة، وبياناته البنكية، وملفاته المخزنة على سحابة «آي كلاود» أصبحت مهددة بالضياع أو الانتشار، مما يدفع الكثيرين إلى التصرف المتسرع والضغط قبل التحقق من صحة الرسالة.

ولكن المفاجأة الصادمة أن الرسالة التنبيهية نفسها هي الفخ، فبمجرد الضغط على الرابط المرفق أو الاتصال بالرقم الموجود داخل التنبيه، يبدأ المحتالون بمحاولة انتزاع معلومات شديدة الحساسية مثل كلمة مرور حساب (Apple ID) أو رموز التحقق الثنائية السرية أو بيانات البطاقات المصرفية.

وفي بعض الحالات الأكثر خطورة، ينجح المهاجمون في إقناع الضحية بتثبيت برامج خبيثة تمنحهم القدرة على التحكم بالجهاز بالكامل عن بُعد، مما يحول الهاتف الشخصي بكل ما فيه إلى كنز مفتوح ومستباح أمام القراصنة.

ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن خطورة هذه العمليات تكمن في حجم المعلومات الضخم المرتبط بحسابات «أبل»؛ إذ تحتوي غالباً على الصور العائلية، وجهات الاتصال، والنسخ الاحتياطية، وكلمات المرور، وبيانات الدفع، مما يجعل الاستيلاء على الحساب هدفاً بالغ القيمة والخطورة للمحتالين.

من جهتها، سارعت شركة Apple بالرد مؤكدة أن فريقها الرسمي لا يطلب أبداً كلمات المرور، أو رموز التحقق، أو بطاقات الهدايا عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية، داعية المستخدمين بلهجة حاسمة إلى تجاهل أي تنبيه غير متوقع يطالبهم بإجراءات عاجلة. ومع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وازدياد قدرة المحتالين على تقليد الرسائل الرسمية بدقة، يصبح التحقق هو الخطوة الوحيدة للنجاة من سرقة بياناتك الرقمية بالكامل.