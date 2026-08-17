بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيس الجمهورية الجابونية ورئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربًا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بدوام الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجابون الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما وجّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية مماثلة للرئيس نغيما، عبّر فيها عن خالص التهاني بهذه المناسبة الوطنية، متمنيًا لفخامته موفور الصحة والعافية، ولبلاده وشعبها الشقيق استمرار النمو والازدهار.

وتأتي هذه البرقيات في إطار ما توليه القيادة السعودية من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الجابونية، وتأكيد الروابط المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

