تعرّض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية، لهجوم ليلي بالطيران المسيّر القادم «من جهة الحدود الإيرانية»، وفق بيان رسمي.



وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أنه «فجر اليوم الإثنين وفي تمام الساعة 00:28، تم توجيه طائرتين مسيّرتين مفخختين من نوع +حديد-110+ من جهة الحدود الإيرانية، باتجاه مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل». وأضاف الجهاز أن الهجومين لم يسفرا عن تسجيل أي خسائر بشرية.



وأدان جهاز مكافحة الإرهاب الهجوم بـأشد العبارات، مؤكداً أن هذه الهجمات والاعتداءات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وأن مرتكبيها يتحملون كامل المسؤولية عن تداعياته.



وكان العراق، أعلن ليل الخميس الجمعة، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة هاجمت مدينة أربيل، فيما أكدت السلطات الأمنية عدم وجود مؤشرات حتى الآن على أن الطائرات أُطلقت من داخل الأراضي العراقية.



وقال رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، في تصريحات إن 3 مسيّرات هاجمت أربيل وتمكنت الدفاعات من تدميرها. وأضاف أنه لا توجد مؤشرات على أن المسيرات أُطلقت من داخل العراق.



في حين لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تتضح الأهداف التي كانت المسيّرات تتجه إليها.



وأعاد الهجوم الجديد إلى الواجهة ملف الطائرات المسيّرة في العراق، لا سيما في إقليم كردستان، الذي شهد خلال الأشهر الماضية سلسلة هجمات ومحاولات استهداف طالت مواقع عسكرية ومدنية ومنشآت حيوية.