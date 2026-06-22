أعلنت باكستان وقطر، فجر «الاثنين» في بيان مشترك صدر عقب اختتام جولة المحادثات التي استضافتها سويسرا، تحقيق تقدم وُصف بـ«المشجع» في أجواء إيجابية وبنّاءة، مع الاتفاق على مجموعة من الآليات السياسية والفنية لدفع مسار الوساطة نحو تسوية شاملة.

وتضمن الاتفاق إنشاء آلية دائمة لاستمرار المحادثات الفنية، إلى جانب تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة، على أن يرفع كبار المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة لمتابعة سير المباحثات وتقييم نتائجها.

كما اتفق الطرفان على تشكيل مجموعات عمل متخصصة تُعنى بملفي البرنامج النووي والعقوبات، في إطار خارطة طريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً.

وفي الجانب الأمني والإقليمي، أُعلن عن إنشاء خلية لفض الاشتباك في لبنان وضمان تثبيت وقف العمليات العسكرية، إضافة إلى تدشين خط اتصال مباشر يهدف إلى تأمين العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، فضلاً عن إنشاء خلية أميركية – إيرانية لخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة التوتر.

وأكد الوسطاء أن جهودهم ستستمر حتى بلوغ اتفاق نهائي، مشيرين إلى أن المحادثات الفنية ستدخل مراحلها التنفيذية عقب التوصل إلى الصيغة النهائية للتفاهمات.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إطلاق خطة لإعادة الإعمار والإفراج عن جزء من الأصول المجمدة، مؤكدة أن وفد التفاوض أنهى مهمته فيما تواصل الفرق الفنية أعمالها لاستكمال الملفات العالقة.

وشددت طهران على ضرورة إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، معتبرة أن الوساطة الباكستانية – القطرية حققت تقدماً ملحوظاً في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتسوية سياسية شاملة.