وسط توقعات بصدور بيان أمريكي إيراني باكستاني مشترك، كشفت وسائل إعلام غربية عن توصل الأطراف الأربعة لخطة لمواصلة المحادثات على المستوى السياسي وبين الفرق الفنية خلال المرحلة القادمة.



ونقل موقع «أكسيوس» عن دبلوماسي أمريكي قوله: «إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا تواصلت طوال يوم بصيغ مختلفة ودون انقطاع يذكر»، مبيناً أن أحد المحاور الرئيسية للمحادثات تمثل في آليات منع التصعيد في لبنان وتنفيذ وقف إطلاق النار.



وقال الدبلوماسي: «الولايات المتحدة وإيران والوسطاء ناقشوا أيضاً ملف مضيق هرمز والتصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن إغلاقه»، مشيراً إلى أن واشنطن أوضحت أنها تريد ضمان بقاء المضيق مفتوحاً بالكامل أمام الملاحة.



وأضاف: «أوضحنا أننا نريد التأكد من أنه سيبقى مفتوحاً بالكامل، وقد أحرزنا تقدماً جيداً في هذا المسار»، مشيراً إلى أن المحادثات تناولت كذلك جميع عناصر الاتفاق النووي، إضافة إلى مناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وكيفية ضمان وجود فهم مشترك لبنودها وآليات تطبيقها.



وقال الدبلوماسي الأمريكي إن «الأطراف الأربعة تبدو راضية عن سير المحادثات والوسطاء يساعدون الجانبين على تجاوز الخلافات، والجولة الحالية تمهد لبناء الثقة في المرحلة القادمة».



وتوقع الدبلوماسي أن تختتم المحادثات السياسية رفيعة المستوى، اليوم (الإثنين)، على أن تستمر المناقشات بين الفرق الفنية التي يُرجح أن تبقى في سويسرا لمواصلة العمل على الملفات المطروحة.



وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد رحب بانعقاد أعمال قمة بحيرة لوسيرن واستكمال المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سويسرا.



وأعرب عن شكره لباكستان وجميع الأطراف التي أسهمت في هذا التفاهم، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى البناء عليه.