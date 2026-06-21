انتظم قرابة مليوني طالب وطالبة بمدراس التعليم العام للبنين والبنات في إدارات التعليم بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف اليوم «الأحد»في لجان الاختبارات لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي والتي تستمر لبعض المراحل حتى الأحد القادم.



من جانب اخر تستعد وزارة التعليم اعتباراً من اليوم «الاثنين» لإعلان نتائج اختبارات المدارس إلكترونياً عبر «بوابة التعليم» ومنصة «توكلنا» في جميع المناطق عدا الإدارات الأربع وذلك تسهيلاً للطلاب والطالبات وأولياء الامور.



وحثت الوزارة الطلاب والآباء على الدخول في بوابة التعليم أو تطبيق توكلنا للحصول على النتائج واشارت إلى أن الخدمة الرقمية تهدف لرفع كفاءة الخدمات الإلكترونية والتيسير على المستفيدين.