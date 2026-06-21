واصل مشروع المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام»، ريادته الإنسانية في حماية الأرواح وتأمين سبل العيش للسكان في اليمن، محققاً أرقاماً قياسية جديدة، مبرهناً على التزام المملكة المستمر ودورها في نزع فتيل الموت والتدمير الذي خلفته الحرب.



وفي أحدث تقاريره الميدانية، تمكنت فرق «مسام» خلال الأسبوع الثالث من يونيو الجاري من نزع 1779 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير 391802 متر مربع من الأراضي اليمنية. وأسفرت الجهود الميدانية للأسبوع الماضي عن نزع 1292 ذخيرة غير منفجرة و257 لغماً مضاداً للدبابات، ما أسهم في نزع فتيل الموت عن العزل والمدنيين.



وتواصلت وتيرة العمل منذ مطلع يونيو، ومع استمرار الجهود، قفزت المساحات المطهّرة منذ بداية يونيو الحالي وحتى الـ19 منه لتصل إلى 1027454 متراً مربعاً. ونجحت الفرق في نزع 4000 ذخيرة غير منفجرة و361 لغماً مضاداً للدبابات خلال هذه الفترة، ما يعكس الكفاءة العالية والجاهزية التي تتمتع بها الكوادر الميدانية.



وفي مديرية «ميدي»، سجلت فرق «مسام» ملحمة إنسانية، تمكنت منذ انطلاق عملها هناك من تطهير 3407746 متراً مربعاً من الأراضي، متمكنةً من نزع 10292 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، لتعود الحياة إلى طبيعتها وينعم السكان بالأمان.



وتترجم الحصيلة الإجمالية للمشروع منذ انطلاقته في يونيو 2018 وحتى الـ19 من يونيو 2026 حجم الإنجاز على الأرض؛ من خلال تطهير 81735079 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، وتخليصها من ترسانة موت ضخمة تجاوزت 568961 لغماً وذخيرة غير متفجرة، موزعة على النحو التالي؛ 401098 ذخيرة غير منفجرة و151811 لغماً مضاداً للدبابات، إضافة إلى تفكيك 8543 عبوة ناسفة، وانتزاع 7509 ألغام مضادة للأفراد، ليعيد المشروع الأمان لآلاف الأسر.



وتأتي هذه النجاحات المتتالية لـ«مسام» كمستهدف مستمر لجهود المملكة العربية السعودية الإنسانية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتمكينه من استعادة أمنه واستقراره، وتطهير أراضيه من أدوات الموت العشوائي، بما يضمن بناء بيئة آمنة ومستقرة تدعم جهود التنمية وتصون الكرامة الإنسانية.