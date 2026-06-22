- في رحلتنا عبر الحياة التي نشبهها بقطار ممتد، يركب معنا مسافرون كثر؛ بعضهم يترجل في المحطة الأولى، وبعضهم يشاركنا بضع محطات، بينما يظهر آخرون في أواخر الرحلة. ومع تقدم سنوات العمر، يجد الإنسان نفسه أمام تساؤل دافئ ومحير: هل أصدقاء المشوار وبدايات العمر أهم، أم أصدقاء نهايته؟



- والحقيقة أن المقارنة هنا ليست بين الأفضل والأسوأ، بل هي تمييز دقيق بين «مَن صاغوا معنا الذكريات» ومَن رمموا معنا الحاضر.



- إن الركاب في قطارنا أصناف شتى: صنف يشكل إضافة جميلة: يتركون بصمة عميقة لا تُنسى في وجداننا، وصنف يمثل عابر سبيل: يربطنا بهم الاحترام الفطري والتقدير العابر، وصنف تظهر معادنهم في الشدائد: وهم الذين نصطدم بمواقفهم الخاذلة في ظروفنا الصعبة، مقابل آخرين يتجلى حبهم الحقيقي ونحن في أسوأ حالاتنا.



- إن جوهر الصداقة الحقيقية لا يتجلى بوضوح إلا في محك المواقف والظروف الصعبة. بعض الأصدقاء الذين يستمرون معك في الرحلة، يعيدك وجودهم إلى نقائك الأول، ويذكرونك دائماً بـ«مَن أنت» ومن أين بدأت؛ ولذلك فإن رحيلهم أو ابتعادهم يترك فجوة في الذاكرة لا يملؤها أحد.



- أما في «نهايات المشوار»، فتختلف معاييرنا تماماً؛ إذ لا نختار الأصدقاء لمجرد أنهم جيران الحي أو زملاء مقعد الدراسة، بل ننتقيهم بعقول ناضجة وقلوب خبرت البشر، هنا، يصبح تشابه الأفكار، وتقارب الرؤى، والاهتمامات المشتركة كالكتابة، والثقافة، واسترجاع تجارب الحياة هو الجسر المتين الذي يجمعنا بهم.



- العلاقات المبنية على التقدير والمحبة الخالصة، والمجردة من أي مصالح، هي التي كُتب لها البقاء والوفاء. ورغم أن ظروف الحياة والسعي وراء الرزق قد تدفع ببعض الأصدقاء لمغادرة مواقعهم، إلا أن حبال التواصل تظل ممتدة مهما تباعدت المسافات.



- وعلى الرغم من تعقيد تركيبة الصداقة في ظمأ هذا العصر، إلا أن فهم مفهومها الحقيقي يبسطها؛ فالحياة تتسع لأصدقاء الحي، وأصدقاء الدراسة، وأصدقاء العمل، وصولاً إلى أصدقاء «نهاية المشوار» الذين يشاركوننا تفاصيل أيامنا الهادئة ونضجنا الأخير.



- رحلة الحياة جميلة، لكن الأجمل فيها هو إتقان اختيار الرفاق؛ ليبقى السؤال المطروح دوماً: ما أجمل وأنبل أصدقاء نهاية المشوار!