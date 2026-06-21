أعلنت لجنة الانتخابات الإثيوبية اليوم (الأحد) فوز حزب الازدهار الحاكم برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد بأغلبية برلمانية مريحة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر.



وأوضحت رئيسة لجنة الانتخابات ميلاتورك هايلو، أن الحزب الحاكم حصل على 438 مقعداً من أصل 486 في مجلس نواب الشعب، ليحقق بذلك نحو 90% من المقاعد المتنافس عليها.



وذكرت لجنة الانتخابات أن الاستحقاق أجري في 501 دائرة من أصل 547 في البلاد، مع مشاركة نحو 40 مليون ناخب في التصويت، بينما بلغ إجمالي الناخبين المسجلين 54 مليوناً، موضحة أن مخاوف أمنية حالت دون فتح 143 مركز اقتراع في يوم الاستحقاق.



وأشارت إلى تعطل العملية الانتخابية في مواقع عديدة في إقليمي أمهرة وأوروميا، دون ذكر تفاصيل.



وخاض أكثر من 40 حزباً الانتخابات في مواجهة حزب الازدهار، لكن هذه الأحزاب تفتقر بمعظمها للدعم المالي، وفاز الحزب الحاكم في 64 دائرة دون أي منافسة، بينما خاض منافسه الأكبر حزب «إيزيما» السباق بـ293 مرشحاً، مقارنة بـ461 مرشحاً لـ«الازدهار».



وصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب الذين سيختارون بدورهم رئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يجري هذا التصويت بين نهاية سبتمبر وأكتوبر القادمين.



ويعزز هذا الفوز قبضة رئيس الوزراء أبي أحمد على المشهد السياسي الإثيوبي، بعد خمس سنوات من الانتخابات التي منحت حزب الازدهار أغلبية مريحة في البرلمان، وتُعتبر هذه النتائج اختباراً لشعبية الحكومة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، خصوصاً في إقليمي أمهرة وأوروميا، إضافة إلى تداعيات الصراعات الداخلية وجهود إعادة الاستقرار السياسي.