وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم في حادث تصادم مروع

خيم الحزن على الوسط الفني خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن وفاة الفنان المصري الشاب كريم عبد العليم إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة الشيخ زايد، وسط زملائه وأصدقائه الذين سارعوا إلى نعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتوالت رسائل الرثاء من المقربين للراحل، حيث عبّر العديد من أصدقائه عن حزنهم الشديد لفقدانه بشكل مفاجئ، مؤكدين أنه كان يتمتع بمحبة كبيرة داخل الوسط الفني وخارجه، وأن رحيله يمثل خسارة مؤلمة لكل من عرفه عن قرب.

وكشف الفنان المصري حسام داغر تفاصيل الوفاة، موضحًا أن كريم عبد العليم تعرض لحادث مروري أدى إلى إصابته بإصابات بالغة، قبل أن يفارق الحياة داخل المستشفى متأثرًا بها، معرباً عن صدمته من الخبر، مستعيدًا ذكرياته مع الراحل منذ سنوات الدراسة والتدريب الفني.

وأشار داغر إلى أن كريم كان من الفنانين الشباب الذين امتلكوا موهبة واضحة وطموحًا كبيرًا، وعمل بجد واجتهاد لتحقيق مكانة مميزة في المجال الفني، لافتًا إلى أن رحيله جاء بعد أشهر قليلة من احتفاله بزفافه.

يذكر أن الفنان الراحل كريم عبد العليم وُلد في مدينة طنطا، وبدأ مسيرته كأحد الوجوه الشابة الصاعدة في الوسط الفني، حيث استطاع لفت الانتباه رغم ظهوره في أدوار محدودة داخل عدد من الأعمال الدرامية لكنه ترك بصمة واضحة لدى الجمهور.

وشارك الراحل في مسلسلات من بينها «زينهم» و«حضرة العمدة» و«الضاحك الباكي»، وتميز باجتهاده ورغبته في إثبات موهبته ليضع نفسه ضمن أبرز المواهب الشابة الواعدة التي كان ينتظر لها مستقبل فني أكبر.