كشف الفنان محمد الشرنوبي موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد «بعد الليل»، معلناً أن العمل سيصدر غداً (الجمعة)، عبر مختلف المنصات الموسيقية، في خطوة تمثل عودته إلى إصدار الألبومات بعد فترة ركز خلالها على طرح الأغنيات المنفردة والمشاركة في أعماله التمثيلية.

وشارك الشرنوبي متابعيه الإعلان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقاً الملصق الدعائي للألبوم، ما أثار تفاعلاً من جمهوره، الذي عبّر عن حماسه للاستماع إلى الأغنيات الجديدة، متمنياً أن يواصل الفنان نجاحاته في المجال الغنائي.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات التي تعاون فيها الشرنوبي مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، في إطار حرصه على تقديم تجربة موسيقية متنوعة تجمع بين الأغنيات الرومانسية والإيقاعات العصرية، بما يواكب ذائقة الجمهور خلال موسم صيف 2026.

ويأتي طرح «بعد الليل» في وقت يشهد الموسم الغنائي منافسة لافتة بين عدد من الفنانين، الذين اختاروا العودة إلى إصدار ألبومات كاملة، وسط اهتمام متزايد من الجمهور بالمنصات الرقمية، فيما يواصل محمد الشرنوبي مسيرته الفنية جامعاً بين الغناء والتمثيل، مع سعيه إلى ترسيخ حضوره في المشهد الموسيقي، من خلال أعمال تحمل طابعاً متجدداً وتواكب تطلعات جمهوره.