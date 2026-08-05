رفض الفنان اللبناني وائل جسار غناء أغنية «لولا البنات» للفنان المصري عمرو دياب، كونها لا تتناسب مع لونه الغنائي، رغم أنه لا يحمل أي انتقاد للعمل نفسه أو لجودته.

أغاني عمرو دياب

وأوضح جسار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، بأنه لم يستمع إلى الأغنية حتى الآن، لكنه يرى من طبيعتها أنها لا تشبه نوعية الأعمال التي يقدمها، مشيرًا إلى أن لكل فنان هوية غنائية يجب الحفاظ عليها.

وأضاف أن التنوع في اختيار الأغنيات أمر مطلوب، لكن ضمن حدود، معتبرًا أن بعض الأغاني المتداولة حاليًا تعتمد على كلمات وألحان بسيطة لا تتوافق مع ذائقته الفنية.

لا أعرف أمير عيد

وخلال اللقاء، فاجأ جسار الجمهور بتأكيده عدم معرفته بالفنان المصري أمير عيد، مؤكداً بأن حديثه لا يحمل أي تقليل من شأنه، ومتمنيًا ألا يغضب جمهور الأخير من تصريحه، قائلاً: «مين ده؟ والله مش تنقيصًا منه، بس صراحة معرفوش».

تعاونات مقترحة

كما أبدى جسار ترحيبه بالتعاون مع كل من الفنان اللبناني فضل شاكر والفنان المغربي سعد لمجرد في أعمال غنائية خلال الفترة القادمة، موضحاً أن تجمعهم علاقة ودية طيبة.

أحدث أعماله

وتعد أغنية «لحظة» أحدث أغنيات وائل جسار باللهجة المصرية، وعرضت عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية، وهي من كلمات محمد نصار، وألحان وتوزيع مدين.