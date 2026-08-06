انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال فعالية انتخابية في لاس فيغاس، بعدما ركض طفل صغير نحو منصة الخطاب أثناء صعود عائلته إليها.

ويُظهر الفيديو، الذي نشرته الصفحة الرسمية للبيت الأبيض وحساب (الرد السريع) التابع له على منصة «إكس»، ترامب وهو يلتقط الطفل بسرعة قبل أن يعلّق قائلاً: «لا أريد أن يسقط مثل بايدن»، في إشارة ساخرة إلى تعثرات الرئيس جو بايدن في مناسبات سابقة، ما أثار موجة واسعة من التعليقات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.

وجاءت الواقعة خلال كلمة ألقاها ترامب في منتجع وكازينو «ريد روك» بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، حيث روّج لسياسات إدارته المتعلقة بتخفيف الأعباء الضريبية عن العمال الأميركيين، إلى جانب استعراض ملامح برنامجه الاقتصادي للفترة المقبلة. كما أعلن دعمه لحاكم الولاية جو لومباردو في حملته لإعادة انتخابه، في مواجهة المدعي العام الحالي آرون فورد.

وتداولت وسائل إعلام أميركية، بينها «CNN» و«NBC News»، المقطع على نطاق واسع، مشيرة إلى أن ترامب كثّف في الأسابيع الأخيرة من انتقاداته لبايدن، مستفيدًا من الزخم الإعلامي الذي يرافق حملته الانتخابية. كما ربطت تقارير بين انتشار الفيديو وبين استراتيجية ترامب القائمة على استخدام اللحظات العفوية لإثارة التفاعل وتعزيز حضوره الجماهيري.

ويأتي هذا الظهور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأميركية حالة استقطاب حاد، فيما تتزايد أهمية كل ظهور إعلامي للمرشحين مع اقتراب الانتخابات، وسط متابعة دقيقة من وسائل الإعلام الأميركية التي تترصد أي لحظة قد تؤثر في المزاج العام أو توجهات الناخبين.