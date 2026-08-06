ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفايروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة؛ بينها 1801 وفاة، وفق بيانات حكومية صدرت أمس، في وقت تواجه فيه السلطات الصحية واحدًا من أكثر موجات التفشي تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا الارتفاع وسط تحذيرات متجددة من منظمة الصحة العالمية بشأن تسارع انتشار الفايروس في بعض المناطق، حيث باتت وتيرة الإصابات تتجاوز قدرات الاستجابة الميدانية.

وخلال زيارة ميدانية إلى الكونغو الديمقراطية، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى تعزيز جهود مكافحة إيبولا، مع التركيز على حماية العاملين في القطاع الصحي الذين يشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة التفشي. وشدد على ضرورة توفير الدعم اللوجستي والطبي لضمان استمرار عمليات العزل والمتابعة، محذرًا من أن أي تراجع في مستوى الاستجابة قد يؤدي إلى توسع أكبر في نطاق العدوى.

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وتشير تقارير دولية حديثة إلى أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يُعد من بين الأطول والأكثر تعقيدًا؛ نظرًا لتداخل العوامل الصحية مع تحديات أمنية تعيق الوصول إلى بعض المناطق الريفية، إضافة إلى استمرار انتقال العدوى داخل المجتمعات المحلية. كما تؤكد المنظمة أن رفع مستوى التوعية وتوسيع نطاق التطعيم يمثلان عنصرين حاسمين في الحد من انتشار الفايروس.

ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه الجهات الصحية الدولية والمحلية على تقييم الاحتياجات العاجلة، وسط مخاوف من أن يؤدي أي انتشار جديد إلى ضغط إضافي على النظام الصحي الهش في البلاد، ما يجعل الاستجابة السريعة والتنسيق الدولي ضرورة ملحّة لمنع تفاقم الأزمة.